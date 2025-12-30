Jalore News: जालोर के स्टील ब्रिज को लेकर आई बड़ी खबर, जनवरी में पूरा होगा काम, फरवरी में खुलेगा बायपास

ब्रिज के दोनों हिस्सों पर स्लैब जोड़ने का काम अब तेजी से किया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार यह कार्य 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में जनवरी के अंत तक पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर सांकरना-जवाई नदी के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। यहां कार्य पूरा होने के बाद नेशनल हाईवे बायपास आगामी दो माह में यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा।