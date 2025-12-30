Jalore News: जालोर के स्टील ब्रिज को लेकर आई बड़ी खबर, जनवरी में पूरा होगा काम, फरवरी में खुलेगा बायपास

निर्माणाधीन पुल। फोटो- पत्रिका
जालोर। बीते एक साल से अटके पड़े सामतीपुरा मार्ग स्थित स्टील ब्रिज पर बैरिंग लगाने का कार्य आखिरकार पूरा कर लिया गया। यह काम करीब 23 दिनों से मधुमक्खियों के छत्ते लगे होने के कारण अटका हुआ था। जब कार्य शुरू किया गया तो मधुमक्खियों ने श्रमिकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद काम रोकना पड़ा।
इस दौरान चार बार छत्तों को हटाया गया, लेकिन हर बार मधुमक्खियों ने दोबारा वर्किंग एरिया पर कब्जा कर लिया। आखिरकार वर्किंग एजेंसी को उस समय सफलता मिली, जब मधुमक्खियां बैरिंग लगाने वाले हिस्से से उड़कर दूसरे छोर पर जा बैठीं। इसका फायदा उठाकर एक छोर पर काम शुरू किया गया।
मधुमक्खियों के एक छोर पर बैठते ही टीम ने तेजी से काम किया। पिलर के एक हिस्से में दो बैरिंग लगाने में सफलता मिली। चूंकि मधुमक्खियां दूसरे छोर पर बैठी थीं, इसलिए उन्हें उड़ाने का प्रयास दोपहर बाद किया गया। लंबी मशक्कत के बाद तीसरा बैरिंग भी लगा दिया गया।
चौथा बैरिंग लगाने का कार्य सोमवार सुबह शुरू किया गया। इस दौरान स्टील गार्डर के निचले हिस्से में लगे मधुमक्खियों के छत्ते के कारण कुछ देर परेशानी आई। काफी प्रयासों के बाद दोपहर करीब 1.30 बजे यह कार्य भी पूरा कर लिया गया।
नेशनल हाईवे-325 पर जिले के सबसे बड़े बायपास रोड के तहत बनने वाला यह करीब 450 टन क्षमता का स्टील ब्रिज है। बैरिंग लगाने का काम पूरा होने के बाद अब पुल की ऊपरी सतह पर बकाया कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पुल के दोनों हिस्सों को जोड़ा जाएगा। अंतिम रूप देने के बाद यह मार्ग जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
जालोर जिले में यातायात व्यवस्था लंबे समय से प्रभावित है। शहरी क्षेत्र से होकर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन परेशानी होती है। ग्रेनाइट ब्लॉक से लदे ट्रेलर और अन्य भारी वाहन शहर के बीच से गुजरते हैं। वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। बायपास के बन जाने से भारी वाहनों की आवाजाही शहरी क्षेत्र के बाहर से ही संभव हो सकेगी।
ब्रिज के दोनों हिस्सों पर स्लैब जोड़ने का काम अब तेजी से किया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार यह कार्य 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में जनवरी के अंत तक पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर सांकरना-जवाई नदी के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। यहां कार्य पूरा होने के बाद नेशनल हाईवे बायपास आगामी दो माह में यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा।
ब्रिज और सांकरना-लेटा जवाई नदी पुल पर काम प्रगति पर है। हाईटेंशन लाइन के टॉवर शिफ्टिंग का कार्य भी जारी है। करीब दो माह में यह बायपास यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
- भागीरथ धायल, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी (एनएच)
