शरद महोत्सव का आगाज : शोभायात्रा में दी रंगारंग प्रस्तुतियां, घुंघरुओं की गूंज से गूंजी माउंट आबू की वादियां

माउंट आबू प्रवेश द्वार वाहन कर नाका से लेकर नक्की झील तक सैलानियों का जगह-जगह राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस दौरान थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहम्मद साबिर कुरैशी, नगर मंडल अध्यक्ष अक्षय चौहान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, पालिका जन स्वास्थ्य अधिकारी राजकिशोर शर्मा, पूर्व पार्षद सुनील आचार्य, मांगीलाल काबरा, देवीलाल बामनिया, नरपतदान चारण, तस्लीम बानो सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।