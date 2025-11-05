Kota: 180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पानी भरे गिलास से नहीं छलका एक बूंद, 900 टन भार के साथ हुआ सफल ट्रायल

Sleeper Vande Bharat Train Trial: भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। कोटा-नागदा रेल खंड पर मंगलवार को स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तीसरे दिन हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। यह ट्रायल सवाई माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर किया गया जो देश के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त रेल मार्गों में से एक है।