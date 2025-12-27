Kota News: स्टोन पॉलिश की दलदल में फंसे तीन बच्चे, चीखने की आवाज सुन दौड़े मजदूर, साड़ियों की मदद से निकाला गया बाहर

अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जब से सीमेंट फैक्ट्रियों में पॉलिश का उपयोग शुरू हुआ है, तब से इसे सुखाने के लिए लोग किराए पर खेत लेने लगे हैं। इन खेतों में पॉलिश को खाली किया जाता है और सूखने के बाद उसे वाहनों में भरकर सीमेंट फैक्ट्रियों को बेचने के लिए भेजा जाता है। सीमेंट फैक्ट्रियां इसका भुगतान टन के हिसाब से करती हैं। इसके अलावा, मकान निर्माण कार्यों में भी इस पॉलिश का उपयोग भराव सामग्री के रूप में किया जा रहा है, जिससे यह अब एक उपयोगी संसाधन बन गई है।