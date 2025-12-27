27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: ऊर्जा मंत्री ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश, अगले दिन गरजी JCB, हटाया अवैध निर्माण

मंडीता गांव में सामुदायिक भवन पर किए गए अतिक्रमण को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर शनिवार को प्रशासन ने हटाया। पहले नोटिस जारी किया गया और शाम को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Dec 27, 2025

encroachment in Kota

सामुदायिक भवन से अतिक्रमण ध्वस्त करती टीम। फोटो- पत्रिका

कुंदनपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर शनिवार को कोटा के मंडीता गांव में सामुदायिक भवन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। पहले अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया, इसके बाद शाम को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया।

ग्रामीणों ने की थी शिकायत

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार रात कुंदनपुर दौरे के दौरान मंडीता गांव में ग्रामीणों ने सामुदायिक केंद्र पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। अतिक्रमी ने वहां शौचालय का निर्माण कर रखा था। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर शनिवार सुबह तक अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमी के खिलाफ मामला दर्ज कराने और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाने के निर्देश दिए थे।

यह वीडियो भी देखें

फिर नोटिस, शाम को कार्रवाई

ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी नवल मीणा ने अतिक्रमी को नोटिस जारी किया। इसके बाद शाम को पुलिस की मौजूदगी में पंचायत प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रशासक ललित किशोर खटीक, कानूनगो जगदीश मालव, पटवारी राकेश चौधरी, एएसआई गोपाल शर्मा सहित पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा।

ये भी पढ़ें

Beawar News: ब्यावर में बन रही 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, 311 पेड़ों पर चल सकती है कुल्हाड़ी
ब्यावर
Beawar Six Lane Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 07:26 pm

Published on:

27 Dec 2025 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: ऊर्जा मंत्री ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश, अगले दिन गरजी JCB, हटाया अवैध निर्माण

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather : शीतलहर व कोहरे से कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन बढ़ी

Kota Weather
कोटा

43 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड RAS अधिकारी ने खेती में किया ये नवाचार, अब सालाना हो रही मोटी कमाई

RAS-Officer-Inder-Singh
कोटा

Rajasthan: घटिया निर्माण पर एक्शन मोड में आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दे दी ये चेतावनी

Energy-Minister-Hiralal-Nagar-In-Kota
कोटा

Crime: कोटा में बच्ची को किडनैप करके बेचने का मामला, आरोपी दंपति के पास मिला बालक भी हो सकता है चुराया हुआ

Kota Police
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, धान, चना व लहसुन तेज

Kota Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.