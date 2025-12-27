Kota: ऊर्जा मंत्री ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश, अगले दिन गरजी JCB, हटाया अवैध निर्माण

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार रात कुंदनपुर दौरे के दौरान मंडीता गांव में ग्रामीणों ने सामुदायिक केंद्र पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। अतिक्रमी ने वहां शौचालय का निर्माण कर रखा था। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर शनिवार सुबह तक अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमी के खिलाफ मामला दर्ज कराने और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाने के निर्देश दिए थे।