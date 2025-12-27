Kota: ऊर्जा मंत्री ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश, अगले दिन गरजी JCB, हटाया अवैध निर्माण

सामुदायिक भवन से अतिक्रमण ध्वस्त करती टीम। फोटो- पत्रिका
कुंदनपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर शनिवार को कोटा के मंडीता गांव में सामुदायिक भवन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। पहले अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया, इसके बाद शाम को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार रात कुंदनपुर दौरे के दौरान मंडीता गांव में ग्रामीणों ने सामुदायिक केंद्र पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। अतिक्रमी ने वहां शौचालय का निर्माण कर रखा था। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर शनिवार सुबह तक अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमी के खिलाफ मामला दर्ज कराने और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाने के निर्देश दिए थे।
यह वीडियो भी देखें
ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी नवल मीणा ने अतिक्रमी को नोटिस जारी किया। इसके बाद शाम को पुलिस की मौजूदगी में पंचायत प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रशासक ललित किशोर खटीक, कानूनगो जगदीश मालव, पटवारी राकेश चौधरी, एएसआई गोपाल शर्मा सहित पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा।
