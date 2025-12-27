27 दिसंबर 2025,

शनिवार

ब्यावर

Beawar News: ब्यावर में बन रही 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, 311 पेड़ों पर चल सकती है कुल्हाड़ी

Beawar Six Lane Project: सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक और बस स्टैंड से अजगर बाबा थान तक सड़क निर्माण की जद में कुल 311 पेड़ आ रहे हैं। पेड़ों की कटाई के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है और अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

Dec 27, 2025
Google source verification

ब्यावर

image

Rakesh Mishra

Dec 27, 2025

Beawar Six Lane Project

सड़क विस्तारीकरण की जद में आए पेड़। फोटो- पत्रिका

ब्यावर। सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक और बस स्टैंड से अजगर बाबा थान तक सिक्स लेन सड़क निर्माण के दौरान कुल 311 पेड़ जद में आ रहे हैं। इन पेड़ों की कटाई के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखा है, जिसके बाद तहसीलदार ने प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ों की कटाई की जाएगी।

सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू

सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि बस स्टैंड से अजगर बाबा थान तक का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दोनों सिक्स लेन परियोजनाओं के लिए आठ माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बस स्टैंड से अजगर बाबा थान तक तीन किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के दौरान 190 पेड़ प्रभावित होंगे, जबकि सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक दो किलोमीटर मार्ग में 121 पेड़ कटाई के दायरे में आएंगे। इनमें दाईं ओर 54 और बाईं ओर 67 पेड़ शामिल हैं।

इनका कहना है

सिक्स लेन सड़क का काम शुरू हो गया है। इसकी जद में आ रहे पेड़ों की कटाई के लिए तहसील प्रशासन को पत्र लिखा गया है। अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

  • ओपी देवन्दा, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्यावर

सड़क विस्तारीकरण की जद में पेड़ आ रहे हैं। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है।

  • हनुतसिंह रावत, तहसीलदार, ब्यावर

Updated on:

27 Dec 2025 04:22 pm

Published on:

27 Dec 2025 04:21 pm

ब्यावर

