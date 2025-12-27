Beawar News: ब्यावर में बन रही 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, 311 पेड़ों पर चल सकती है कुल्हाड़ी

ब्यावर। सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक और बस स्टैंड से अजगर बाबा थान तक सिक्स लेन सड़क निर्माण के दौरान कुल 311 पेड़ जद में आ रहे हैं। इन पेड़ों की कटाई के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखा है, जिसके बाद तहसीलदार ने प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ों की कटाई की जाएगी।