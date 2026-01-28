28 जनवरी 2026,

बुधवार

ब्यावर

ब्यावर में सर्वे कर रही माइनिंग टीम के ड्रोन तोड़े, महिला फोरमैन-इंजीनियर को घेरकर पीटा

ब्यावर जिले में माइन धारकों का सर्वे करने पहुंची खान विभाग की टीम को निवर्तमान सरपंच और ग्रामीणों ने घेरकर पीटा। सर्वे शुरू होते ही पूर्व सरपंच ने टीम के सदस्यों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। वहीं पूर्व सरपंच ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंजीनियर और महिला फोरमैन से भी मारपीट की।

ब्यावर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 28, 2026

मारपीट का आरोपी पूर्व सरपंच दुष्यंत सिंह, पत्रिका फोटो

मारपीट का आरोपी पूर्व सरपंच दुष्यंत सिंह, पत्रिका फोटो

ब्यावर जिले में माइन धारकों का सर्वे करने पहुंची खान विभाग की टीम को निवर्तमान सरपंच और ग्रामीणों ने घेरकर पीटा। सर्वे शुरू होते ही पूर्व सरपंच ने टीम के सदस्यों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। वहीं पूर्व सरपंच ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंजीनियर और महिला फोरमैन से भी मारपीट की। टीम की गाड़ियों और ड्रोन भी पथराव में टूट गया।

मिली सूचना के अनुसार मंगलवार दोपहर में जिले के अतीतमंड गांव में खान विभाग की एक टीम माइन धारकों का सर्वे करने पहुंची थी। मौके पर पूर्व सरपंच दुष्यंत सिंह समेत कुछ ग्रामीणों ने टीम की ओर से शुरू किए सर्वे का विरोध करना शुरू कर दिया। विभाग की टीम ने समझाइश भी की लेकिन पूर्व सरपंच ने सर्वे का विरोध करते हुए ग्रामीणों की मिलीभगत से सर्वे टीम को घेर लिय और मारपीट शुरू कर दी।

सर्वे टीम की गाड़ियों पर पथराव

सर्वे टीम जब घटनास्थल से बचकर कार से भागने लगी तो ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर दिया। जोधपुर से गए इंजीनियर की गाड़ी भी टूट गई। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में पूर्व सरपंच और माइनिंग टीम के साथ झगड़ते और गालीगलौच करते हुए नजर आ रहे हैं।

माइन धारकों का ड्रोन सर्वे करने पहुंची थी टीम

सूचना मिलने पर साकेत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। थाना प्रभारी जितेंद्र फौजदार ने बताया- माइनिंग विभाग की टीम अतीतमंड गांव में माइन धारकों का ड्रोन सर्वे करने पहुंची थी। सर्वे शुरू होते ही निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह सहित कुछ लोगों ने गाली-गलौज और बदतमीजी शुरू कर दी। वरिष्ठ माइनिंग फोरमैन अनिता वीर चंदानी और इंजीनियर प्रितेश के साथ मारपीट की। प्रितेश के कान और कनपटी पर गंभीर चोटें आई हैं।

पथराव कर दो वाहनों को किया क्षतिग्रस्त

थानाधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने पथराव कर सरकारी वाहन और जोधपुर से आए इंजीनियर प्रितेश की कार भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पथराव शुरू होते ही टीम कार में बैठकर किसी तरह जान बचाकर भागी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ड्रोन सर्वे का कर रहे थे विरोध

पुलिस की जांच में सामने आया है कि अवैध खनन से जुड़े लोग ड्रोन सर्वे नहीं होने देना चाहते थे। इसी कारण ग्रामीणों को उकसाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस ने निवर्तमान सरपंच को किया डिटेन

पुलिस ने मारपीट के आरोपी निवर्तमान सरपंच दुष्यंत सिंह डिटेन किया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।



Hindi News / Rajasthan / Beawar / ब्यावर में सर्वे कर रही माइनिंग टीम के ड्रोन तोड़े, महिला फोरमैन-इंजीनियर को घेरकर पीटा

ब्यावर
