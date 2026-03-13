Rajasthan LPG Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती, बनेगी विजिलेंस टीम, कलक्टर ने एजेंसी संचालकों को दिए ये कड़े निर्देश

LPG Gas Cylinder Supply ब्यावर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को जिला कलक्टर कमलराम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में सभी गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एलपीजी की आमद, स्टॉक, बुकिंग और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई।