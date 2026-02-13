Bulldozer Action: राजस्थान में यहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 350 बीघा जमीन कराई मुक्त; भारी पुलिस बल रहा तैनात

अभियान की जद में आए मकानों व दुकानों के बिजली कनेक्शन निगम की टीम ने मौके पर काट दिए। पोल से सर्विस लाइन हटाकर बीस से अधिक मीटर उतारे गए। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लाइनों को भी हटाया गया। गढ़ी थोरियान व बलाड़ क्षेत्र के घरों तक डाली गई गैस पाइपलाइन हटाने के लिए संबंधित एजेंसी को बुलाया गया। जांच के बाद लाइने हटवाई गई, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे।