11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ब्यावर

Fake Ghee Factory: ब्यावर में तेल के बाद अब नकली घी बनाने का भंडाफोड़, एसेंस डालकर तैयार कर रहे थे ब्रांडेड घी

Fake Ghee Factory In Beawar: पुलिस ने एसेंस डालकर घी बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। मौके से एसेंस व कलर भी मिला, जो घी को असली जैसी महक देने एवं घी जैसे रंग देने के काम में लिया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

ब्यावर

image

Anil Prajapat

Jan 11, 2026

Fake-ghee-in-Beawar

कार्रवाई करती पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा की टीम। फोटो: पत्रिका

ब्यावर। साकेत नगर थाना पुलिस ने एसेंस डालकर घी बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 13 लीटर ब्रांडेड नाम से तैयार घी के पैकेट, सरस ब्रांड की थैलियां, मिलावटी घी तैयार करने के काम आने वाली स्टील की टंकी व कांटा मौके से बरामद किए। साथ ही एसेंस व कलर भी मिला, जो घी को असली जैसी महक देने एवं घी जैसे रंग देने के काम में लिया जा रहा था। ब्यावर शहर में लम्बे समय से यह गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ब्यावर शहर के जालिया रोड पर घी के पैकेट लदान करने की पुलिस को शिकायत मिली। इस पर पुलिस ने मौके पर निगरानी शुरू की। इसमें पता लगा कि यहां पर न तो घी की एजेंसी है एवं न ही मवेशी है। इसके बावजूद देशी घी की सप्लाई की जा रही है। इस पर सीआई जितेंद्र फौजदार के नेतृत्व में साकेतनगर थाना पुलिस टीम ने जालियां रोड स्थित गोदाम पर दबिश दी। इसमें सामने आया कि वनस्पति घी से देशी घी तैयार किया जा रहा है।

पुलिस को मौके पर सरस घी की पैकिंग के रेपर, तौलने की मशीन एवं 13 लीटर ब्रांडेड नाम से तैयार घी के पैकेट मिले। पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सरस डेयरी प्रबंधन को दी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायणसिंह एवं सरस डेयरी की टीम पहुंची। उन्होंने इनकी जांच की। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से तैयार घी के सैंपल उठाए। जबकि सरस की टीम ने रेपर व घी सरस के नहीं होने की जानकारी दी। पुलिस ने घी के रेपर, 13 लीटर घी, पैकिंग मशीन, कांटा, घी तैयार करने की स्टील की टंकी को जब्त कर थाने ले आए। मामले में पुलिस ने जितेंद्र जांगिड़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नेटवर्क खोलेंगे राज

पुलिस नकली घी व तेल बनाने वाले नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। पुलिस पूछताछ में यह पता लगाएगी कि नकली घी व तेल तैयार करने वाले एसेंस कहां से ला रहे हैं। कलर कौन उपलब्ध करवा रहे हैं। रेपर कौन छाप रहा है। इन सबके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

साकेतनगर थाना पुलिस ने दो दिन पहले ही एसेंस से तेल तैयार करने का जखीरा पकड़ा था। इसे लेकर आरोपी कृष्णा साहू को पुलिस ने न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Railway Track: राजस्थान में एक और रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम
दौसा
Rajasthan electric railway track

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / Fake Ghee Factory: ब्यावर में तेल के बाद अब नकली घी बनाने का भंडाफोड़, एसेंस डालकर तैयार कर रहे थे ब्रांडेड घी

बड़ी खबरें

View All

ब्यावर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bear Attack : खेत की रखवाली कर रहे किसान पर तीन भालुओं ने किया हमला, गंभीर हालत में अजमेर रेफर

bear attack
ब्यावर

यूक्रेन युद्ध के बीच डेढ़ महीने से रूस में लापता ब्यावर का युवक, पिता को याद कर रो रहे बच्चे, परिवार बेहाल

Russia Ukraine war, youth missing in Russia, Beawar youth missing in Russia, Beawar news, Rajasthan news
ब्यावर

Beawar News: ब्यावर में बन रही 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, 311 पेड़ों पर चल सकती है कुल्हाड़ी

Beawar Six Lane Project
ब्यावर

Expressway: जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे को लेकर आई बड़ी खबर, अपना दर्द सुनाकर रोने लगीं महिलाएं, जानिए कारण

Jaipur-Pachpadra Expressway, Jaipur-Pachpadra Expressway in Beawar, Jaipur-Pachpadra Expressway in Rajasthan, opposition to Jaipur-Pachpadra Expressway, Beawar News, Rajasthan News
ब्यावर

Rajasthan में रूह कंपा देने वाली वारदात: पांच बच्चों को कुएं में फेंक कूद गई मां...

ब्यावर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.