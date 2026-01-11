Fake Ghee Factory: ब्यावर में तेल के बाद अब नकली घी बनाने का भंडाफोड़, एसेंस डालकर तैयार कर रहे थे ब्रांडेड घी

कार्रवाई करती पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा की टीम। फोटो: पत्रिका
ब्यावर। साकेत नगर थाना पुलिस ने एसेंस डालकर घी बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 13 लीटर ब्रांडेड नाम से तैयार घी के पैकेट, सरस ब्रांड की थैलियां, मिलावटी घी तैयार करने के काम आने वाली स्टील की टंकी व कांटा मौके से बरामद किए। साथ ही एसेंस व कलर भी मिला, जो घी को असली जैसी महक देने एवं घी जैसे रंग देने के काम में लिया जा रहा था। ब्यावर शहर में लम्बे समय से यह गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
ब्यावर शहर के जालिया रोड पर घी के पैकेट लदान करने की पुलिस को शिकायत मिली। इस पर पुलिस ने मौके पर निगरानी शुरू की। इसमें पता लगा कि यहां पर न तो घी की एजेंसी है एवं न ही मवेशी है। इसके बावजूद देशी घी की सप्लाई की जा रही है। इस पर सीआई जितेंद्र फौजदार के नेतृत्व में साकेतनगर थाना पुलिस टीम ने जालियां रोड स्थित गोदाम पर दबिश दी। इसमें सामने आया कि वनस्पति घी से देशी घी तैयार किया जा रहा है।
पुलिस को मौके पर सरस घी की पैकिंग के रेपर, तौलने की मशीन एवं 13 लीटर ब्रांडेड नाम से तैयार घी के पैकेट मिले। पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सरस डेयरी प्रबंधन को दी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायणसिंह एवं सरस डेयरी की टीम पहुंची। उन्होंने इनकी जांच की। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से तैयार घी के सैंपल उठाए। जबकि सरस की टीम ने रेपर व घी सरस के नहीं होने की जानकारी दी। पुलिस ने घी के रेपर, 13 लीटर घी, पैकिंग मशीन, कांटा, घी तैयार करने की स्टील की टंकी को जब्त कर थाने ले आए। मामले में पुलिस ने जितेंद्र जांगिड़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस नकली घी व तेल बनाने वाले नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। पुलिस पूछताछ में यह पता लगाएगी कि नकली घी व तेल तैयार करने वाले एसेंस कहां से ला रहे हैं। कलर कौन उपलब्ध करवा रहे हैं। रेपर कौन छाप रहा है। इन सबके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
साकेतनगर थाना पुलिस ने दो दिन पहले ही एसेंस से तेल तैयार करने का जखीरा पकड़ा था। इसे लेकर आरोपी कृष्णा साहू को पुलिस ने न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
