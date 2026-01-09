Rajasthan Railway Track: राजस्थान में एक और रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम

दौसा-गंगापुर ट्रैक के विद्युतीकरण से रेलवे को परिचालन स्तर पर बड़ा फायदा मिलेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, अलवर, दौसा, गंगापुर सिटी, कोटा, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को इसी मार्ग से चलाया जा सकेगा। इससे ट्रेनों के संचालन समय और ईंधन लागत दोनों में कमी आएगी। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनें जयपुर होकर संचालित होती हैं, जिससे दूरी और समय बढ़ जाता है।