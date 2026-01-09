9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

Rajasthan Railway Track: राजस्थान में एक और रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम

Dausa-Gangapur City Railway Track: करीब डेढ़ साल पूर्व शुरू हुए दौसा-गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण कार्य में तेजी आई।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jan 09, 2026

Rajasthan electric railway track

Photo: AI generated

दौसा। करीब डेढ़ साल पूर्व शुरू हुए दौसा-गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण कार्य में तेजी आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसे अपनी प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया है। जिस गति से काम चल रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि यह कार्य तय समय से पहले पूरा हो सकता है।

रेलवे ने इस परियोजना को 143 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन संबंधित अधिकारी इसे जनवरी या फरवरी 2026 तक पूरा करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसके पूरा होने के बाद दौसा से गंगापुर सिटी के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से यात्री और मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा।

सलेमपुरा स्टेशन तक कार्य पूरा

रेलवे ने इस ट्रैक पर पिछले वर्ष ट्रेन संचालन शुरू करने के साथ ही विद्युतीकरण की तैयारी भी आरंभ कर दी थी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद संवेदक ने कार्य शुरू किया। अब तक दौसा से सलेमपुरा-अरण्या रेलवे स्टेशन तक पोल खड़े कर विद्युत लाइन खींचने का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में सलेमपुरा से लालसोट के बीच कार्य तेजी से जारी है।

औद्योगिक विकास को भी मिलेगी नई दिशा

दौसा-गंगापुर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के बाद यह मार्ग देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर दिल्ली-अहमदाबाद और दिल्ली-मुंबई से सीधे जुड़ जाएगा। इससे न केवल रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।विद्युतीकरण के बाद इस रूट से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। वहीं, उद्योग-धंधों और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

रेलवे ने इस ट्रैक पर बनियान स्टेशन पर माल ढुलाई के लिए एक बड़ा यार्ड विकसित किया है। इसके अलावा लालसोट और मंडावरी की प्रमुख कृषि उपज मंडियों को देखते हुए रेलवे अधिकारी यहां से कृषि उत्पादों की माल ढुलाई को लेकर उद्यमियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। इससे किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

होगा ये बड़ा फायदा

दौसा-गंगापुर ट्रैक के विद्युतीकरण से रेलवे को परिचालन स्तर पर बड़ा फायदा मिलेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, अलवर, दौसा, गंगापुर सिटी, कोटा, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को इसी मार्ग से चलाया जा सकेगा। इससे ट्रेनों के संचालन समय और ईंधन लागत दोनों में कमी आएगी। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनें जयपुर होकर संचालित होती हैं, जिससे दूरी और समय बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें

जयपुर, जोधपुर से बीकानेर तक: ये हैं राजस्थान के 9 सबसे कमाऊ रेलवे स्टेशन, नंबर-1 की कमाई जानकर चौंक जाएंगे
Patrika Special News
jaipur railway station

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Railway Track: राजस्थान में एक और रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, पोल पर चढ़ा युवक बिजली के तारों पर लेटा, खुद की शादी की करता रहा जिद

dausa-news
दौसा

राजस्थान में 120KM लंबे रेल रूट पर यहां करोड़ों की लागत से बन रही पक्की दीवार, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

Railway-Track-Safety-Project-
दौसा

Rajasthan Farmers: गेहूं और चना की बंपर बुवाई के बाद भी क्यों परेशान हैं किसान

whaeat crop
दौसा

Panchayat Raj News: एक जिला प्रमुख, 14 प्रधान और 362 सरपंचों के हाथों में होगी दौसा जिले के गांवों की बागडोर

dausa-map
दौसा

Isarda Dam Project: राजस्थान के इस जिले में 150KM तक बिछेगी नई पाइपलाइन, 102 करोड़ होंगे खर्च

Isarda-Project
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.