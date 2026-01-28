पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी पर ब्यावर में बवाल : ग्रामीणों ने घेरा कलक्ट्रेट, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

उल्लेखनीय है कि खनन विभाग की टीम ग्राम अतीतमंड में अवैध खनन और लीज खानों का ड्रोन सर्वे कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने टीम पर पथराव कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच दुष्यंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना के बाद बुधवार को ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। कलक्ट्रेट परिसर में मध्याह्न 12 बजे शुरू हुआ धरना शाम तक जारी रहा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कलक्ट्रेट कार्यालय का मुख्यद्वार बंद कर दिया। धरने के दौरान पूर्व सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व पार्षद हंसराज शर्मा, शिवराज, मंगतसिंह मोनू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व पंचायत प्रशासक (पूर्व सरपंच) मौजूद रहे।