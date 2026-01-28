राजस्थान : सरकारी स्कूल के सामने छात्रों के बीच खूनी खेल, दो गुटों में चाकूबाजी, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। लूनी थाना क्षेत्र में पाली हाईवे पर कांकाणी गांव स्थित सरकारी स्कूल के बाहर बुधवार शाम छुट्टी के बाद रंजिश और आपसी विवाद में कुछ युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया। दो छात्र घायल हो गए। स्कूल के बाहर खून फैल गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस के अनुसार कांकाणी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की अपराह्न साढ़े चार बजे छुट्टी हुई। विद्यार्थी बाहर निकलने लगे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और स्कूल के छात्र कांकाणी निवासी प्रधान बिश्नोई (17) और महेन्द्र बिश्नोई (19) को पकड़कर मारपीट करने लगे।
दोनों पक्ष एक-दूसरे से झगड़ने लगे। इस दौरान एक-दो युवकों ने चाकू या अन्य धारदार हथियार निकाल लिए और दोनों छात्रों पर वार कर दिए। हमलावरों ने प्रधान के दाहिने सीने और पसलियों के पास वार किया। वहीं, महेन्द्र की जांघ, पेट के निचले हिस्से और दाहिने हाथ पर चाकू से वार किए गए। दोनों घायल 12वीं कक्षा के छात्र बताए जाते हैं।
हमले में दोनों छात्र लहूलुहान होकर नीचे गिर गए और उनके शरीर से तेज खून बहने लगा। स्कूल के बाहर खून फैल गया। इससे अन्य छात्रों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। छात्र चिल्लाने लगे। बाद में स्कूल प्रशासन ने दोनों घायलों को संभाला और परिजनों को सूचना देकर एम्स भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती किया गया। प्रधान की हालत गंभीर बताई जाती है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायल बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।
घायल प्रधान के पिता जवरीलाल बिश्नोई की ओर से दो नामजद और चार-पांच अज्ञात युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी भी कांकाणी के ही रहने वाले बताए जाते हैं। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार अधिकांश हमलावर वर्तमान में स्कूल के छात्र नहीं हैं। हमले का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
