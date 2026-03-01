LPG Crisis Updates: घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर आई नई खुशखबरी, अब गैस गोदाम भी जाने की जरूरत नहीं

एजेंसी संचालकों का कहना है कि सर्वर व्यवस्था सुधरने से बुकिंग की प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं में भविष्य को लेकर आशंका बनी हुई है। यही कारण है कि कई लोग 25 दिन पहले ही बुकिंग कराने पहुंच रहे हैं, ताकि समय पर सिलेंडर मिल सके। इधर शहर में सप्लाई भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है और कई इलाकों में घर-घर डिलीवरी की जा रही है। इसके बावजूद एजेंसियों के बाहर भीड़ कम नहीं हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर की स्थिति और बुकिंग की जानकारी लेने भी पहुंच रहे हैं।