LPG Crisis Updates: राजस्थान के इस जिले में रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 71 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

मांगरोल में रॉयल रेस्टोरेंट, माही सनराइज बैकर्स, मधु मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, मोहम्मदी नॉनवेज, कुणाल रेस्टोरेंट, शर्मा रेस्टोरेंट, सोनू रेस्टोरेंट। सीसवाली में लोकेश स्वीट्स, अपना रेस्टोरेंट। छीपाबड़ौद में अपनी चाय, गोविंदलाल होटल, ग्रीन गार्डन ढाबा, याराना ढाबा, जसराज ढाबा, याराना टी स्टॉल, सांवरिया टी स्टॉल, रुक्मणी फैमिली रेस्टोरेंट, दीपेश फास्ट फूड, कमलेश टी स्टॉल, पप्पू टी स्टॉल, महावीर टी स्टॉल। छबड़ा में हलवाई की दुकान पर कार्रवाई की गई।