LPG Crisis: एक्शन मोड में कलक्टर, गैस एजेंसियों पर पहुंची स्पेशल टीम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 18 सिलेंडर जब्त, दी चेतावनी

जांच दल ने पाली स्थित मैसर्स लक्ष्मी इंडेन गैस के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। एजेंसी धारक को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को नियमित होम डिलीवरी सुनिश्चित करें, बुकिंग के अनुसार आपूर्ति करें और निर्धारित दर से अधिक राशि न वसूलें। इसके साथ पणिहारी चौराहा स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट और नया बस स्टैंड स्थित केसर रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। प्रतिष्ठान मालिकों को चेतावनी दी कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करें और व्यावसायिक सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी से बचें।