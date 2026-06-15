Jawai Rajasthan: अरावली की गोद में बसा जवाई क्षेत्र, जहां पैंथरों और इंसानो के बीच है अनोखा रिश्ता

Jawai Rajasthan: पैंथर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में जंगल और खतरे की तस्वीर आती है। लेकिन पाली जिले का जवाई क्षेत्र इस धारणा से बिल्कुल अलग कहानी पेश करता है। यहां पैंथर केवल पहाड़ियों तक सीमित नहीं हैं। शाम ढलते ही वे कई बार पहाड़ियों से नीचे उतरकर गांवों के आसपास, कच्चे रास्तों और सड़कों पर भी दिखाई दे जाते हैं। यहां पैंथरों के लिए कोई अलग से बाडाबंदी नहीं कर रखी हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी नजदीकी के बावजूद यहां इंसान और पैंथर के बीच संघर्ष की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं।