15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Jawai Rajasthan: अरावली की गोद में बसा जवाई क्षेत्र, जहां पैंथरों और इंसानो के बीच है अनोखा रिश्ता

पाली जिले का जवाई क्षेत्र इंसान और पैंथर के सह-अस्तित्व की अनोखी मिसाल माना जाता है। यहां शाम होते ही पैंथर पहाड़ियों से उतरकर गांवों और सड़कों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्षों से स्थानीय लोग इनके साथ सामान्य जीवन जीते आ रहे हैं।

3 min read
Google source verification

पाली

image

Nikhil Parmar

Jun 15, 2026

jawai rajasthan

पाली जिले का जवाई क्षेत्र में पैंथर

Jawai Rajasthan: पैंथर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में जंगल और खतरे की तस्वीर आती है। लेकिन पाली जिले का जवाई क्षेत्र इस धारणा से बिल्कुल अलग कहानी पेश करता है। यहां पैंथर केवल पहाड़ियों तक सीमित नहीं हैं। शाम ढलते ही वे कई बार पहाड़ियों से नीचे उतरकर गांवों के आसपास, कच्चे रास्तों और सड़कों पर भी दिखाई दे जाते हैं। यहां पैंथरों के लिए कोई अलग से बाडाबंदी नहीं कर रखी हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी नजदीकी के बावजूद यहां इंसान और पैंथर के बीच संघर्ष की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं।

अरावली की पहाड़ियों में बसा है जवाई

जवाई क्षेत्र पाली जिले में जवाई बांध और उसके आसपास फैली अरावली की पहाड़ियों और विशाल चट्टानों के लिए जाना जाता है। इन पहाड़ियों की प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों की दरारें पैंथरों के लिए सुरक्षित ठिकाने का काम करती हैं। यही वजह है कि जवाई आज देश के चर्चित लेपर्ड क्षेत्रों में गिना जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि यहां पैंथरों के लिए कोई बड़ी घेराबंदी या बंद क्षेत्र नहीं बनाया गया है। गांव, खेत, मंदिर, पहाड़ियां और वन्यजीव एक ही परिदृश्य का हिस्सा हैं।

जब मंदिर के रास्ते में दिख जाए पैंथर

जवाई क्षेत्र के पेरवा गांव के पास पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है, जहां नियमित रूप से श्रद्धालु और पुजारी आते-जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पैंथर कई बार इस इलाके में दिखाई देते हैं और मंदिर के आसपास भी नजर आ जाते हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल नहीं रहता।

स्थानीय लोग बताते हैं कि वर्षों से वे इन वन्यजीवों के साथ रह रहे हैं और उन्हें देखकर घबराने के बजाय सामान्य व्यवहार करते हैं। यही समझ इस क्षेत्र को खास बनाती है।

‘पैंथर हमारे पड़ोसी जैसे हैं’

पाली के पेरवा गांव के निवासी लोकेश मोबारसा बताते हैं कि उन्हें बचपन से पैंथर दिखाई देते रहे हैं। उनके अनुसार गांव में कई बार लोगों ने पैंथरों को बेहद करीब से देखा है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी अप्रिय घटना याद नहीं आती जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया हो।

वे कहते हैं, “यहां पैंथर दिख जाना हमारे लिए सामान्य बात है। कई बार हम अपने काम से जा रहे होते हैं और सामने पहाड़ी या रास्ते में पैंथर नजर आ जाता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे पड़ोसी हों।”

सह-अस्तित्व की मिसाल बना जवाई

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान के जवाई की पहचान केवल पैंथरों की वजह से नहीं, बल्कि यहां विकसित हुए सह-अस्तित्व के मॉडल के कारण है। स्थानीय समुदाय और वन्यजीवों के बीच वर्षों से बना संतुलन इस क्षेत्र को अलग पहचान देता है।

देश के कई हिस्सों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन जवाई यह दिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी रहा जा सकता है। शायद यही कारण है कि पाली का यह इलाका आज केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इंसान और वन्यजीवों के शांत सह-अस्तित्व की एक अनोखी मिसाल के रूप में जाना जाता है।

पैंथरों की संख्या और संरक्षण

जवाई को राजस्थान में पैंथरों के सबसे चर्चित इलाकों में माना जाता है। वन्यजीवों पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार यहां करीब 50 से 60 पैंथर होने का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि इनकी संख्या समय के साथ कम-ज्यादा हो सकती है। पैंथरों और उनके रहने के इलाके को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने जवाई के एक बड़े हिस्से को जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। यहां वन विभाग निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि पैंथर और स्थानीय लोग दोनों सुरक्षित रह सकें।

Rajasthan Districts: 41 जिले, 41 पहचान: कोई किलों से मशहूर, कोई मंदिरों से… जानिए हर जिले की सबसे खास पहचान

ये भी पढ़ें
rajasthan new district map

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jun 2026 05:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Jawai Rajasthan: अरावली की गोद में बसा जवाई क्षेत्र, जहां पैंथरों और इंसानो के बीच है अनोखा रिश्ता

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पत्रकारों के प्रश्न पूछने पर उखड़े मंत्री झाबरसिंह खर्रा, बोले- ‘मैं एक-एक को पहचान गया हूं’

Jhabar Singh Kharra
पाली

राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 98 वर्ष की उम्र में निधन, शांत हुई ‘केसरिया बालम’ की अमर आवाज

Rajasthan Famous Mand Singer Gavri Devi Passes Away At 98 Jodhpur Pali News
पाली

Pali: मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे

Congress protest
पाली

रोजगार का नया मौका! पाली में India Post Franchise 2.0 में बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी पर कमाएं 25 रुपए प्रति पार्सल

India Post Franchise Scheme 2.0
पाली

Pali: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में स्कूल में तोड़फोड़, सरस्वती मंदिर के कपाट पर लात मारने का वीडियो वायरल

Bamnera School
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.