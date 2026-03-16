Jodhpur Jail : जोधपुर जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पर कड़ी कार्रवाई, किए गए एपीओ

जोधपुर जेल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 13 मार्च को एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो जेल में रोजा खोलने वाली बैरक का है। फोटो के आधार पर जेल में बंदियों की तलाशी ली गई थी। जेल प्रशासन ने जेल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने व जेल में मोबाइल का उपयोग करने के आरोप में संबंधित कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।