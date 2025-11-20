Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

फोटो पत्रिका
Jaipur Crime : जयपुर के ब्रह्मपुरी रोड पर पौण्ड्रिक उद्यान के पास एक दुकानदार और तीन युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दुकानदार के पक्ष में काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इससे ब्रह्मपुरी से छोटी चौपड़ जाने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया।
सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर रास्ता सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चाट की दुकान के सामने एक युवक ने बाइक खड़ी की तभी दुकानदार ने बाइक साइड में खड़ी करने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। बाइक सवार युवक ने साथियों को बुलाकर दुकानदार से मारपीट कर दी।
देर रात दुकानदार के पक्ष में कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए। पुलिस ने मारपीट करने वालों को तलाशने का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए। वहीं मारपीट में चाट दुकानदार के पक्ष के एक व्यक्ति के चोट लगने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
