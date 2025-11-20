Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

Jaipur Crime : जयपुर के ब्रह्मपुरी रोड पर पौण्ड्रिक उद्यान के पास एक दुकानदार और तीन युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 20, 2025

Jaipur Crime fight broke out between a shopkeeper and three youths leading to commotion

फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के ब्रह्मपुरी रोड पर पौण्ड्रिक उद्यान के पास एक दुकानदार और तीन युवकों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दुकानदार के पक्ष में काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इससे ब्रह्मपुरी से छोटी चौपड़ जाने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया।

सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर रास्ता सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चाट की दुकान के सामने एक युवक ने बाइक खड़ी की तभी दुकानदार ने बाइक साइड में खड़ी करने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। बाइक सवार युवक ने साथियों को बुलाकर दुकानदार से मारपीट कर दी।

एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया

देर रात दुकानदार के पक्ष में कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए। पुलिस ने मारपीट करने वालों को तलाशने का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए। वहीं मारपीट में चाट दुकानदार के पक्ष के एक व्यक्ति के चोट लगने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

Rajasthan : पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ बेटियों ने कायम की मिसाल, मां की अर्थी को दिया कंधा व मुखाग्नि
डूंगरपुर
Rajasthan Dungarpur Breaking traditional stereotypes daughters set an example mother bier shouldering and lighting funeral pyre

Published on:

20 Nov 2025 02:22 pm

Jaipur / Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

