Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर रास्ता सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चाट की दुकान के सामने एक युवक ने बाइक खड़ी की तभी दुकानदार ने बाइक साइड में खड़ी करने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। बाइक सवार युवक ने साथियों को बुलाकर दुकानदार से मारपीट कर दी।