Jaipur News : जयपुर में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे, पुलिस आयुक्तालय से आदेश जारी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुमति मिलने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, स्वीकृति मिलने के बावजूद ध्वनि का स्तर ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000’ में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।