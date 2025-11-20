Rajasthan : पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ बेटियों ने कायम की मिसाल, मां की अर्थी को दिया कंधा व मुखाग्नि

बेटियों ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक मिसाल कायम की है। बेटियों ने, बेटों की तरह ही, अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। श्मशान में चिता सज चुकी थी। पंडित जी इंतजार कर रहे थे। बेटियों ने कहा, हम देंगे मुखाग्नि। मशाल जली। मां के चेहरे को अंतिम बार देखा और मुख़ाग्नि दी। लपटें उठीं, और साथ में एक नई सोच ने जन्म लिया। यह घटना आज के समाज में बेटा-बेटी की समानता को सशक्त रूप से दर्शाती है।