SIR Effect : जयपुर में हजारों कामवाली बाइयां अचानक छुट्टी पर चली गई, जानें क्यों?

SIR Effect : राजधानी जयपुर में दूसरे राज्यों की निवासी और घर-घर काम करने वाली महिलाएं अचानक छुट्टी पर चली गई हैं। दरअसल, कई राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआइआर) अपनाई जा रही है। ऐसे में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और एसआइआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महिलाएं परिवार सहित अपने घरों को लौट गई हैं। दस्तावेज दिखाने और नाम पुन: अपडेट करवाने के लिए उन्हें अपने पैतृक स्थानों पर जाना जरूरी हो गया है। इसका असर उन घरों पर पड़ रहा है जहां ये महिलाएं झाड़ू-पोंछा और बर्तन साफ का काम करती हैं।