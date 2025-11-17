Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में शहरी निकाय-पंचायत चुनाव की हाईकोर्ट ने तय की डेट, सवाल- कैसे होंगे चुनाव, राह में है ये रोड़े

Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी निकाय-पंचायत चुनाव के लिए अंतिम तारीख तय कर दी है। सवाल- कैसे होंगे चुनाव, राह में है कई रोड़े।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 17, 2025

Rajasthan High Court set urban body and panchayat elections dates But how will elections be conducted These are obstacles

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी निकाय-पंचायत चुनाव के लिए अंतिम तारीख तय कर दी, लेकिन धरातल पर इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे ही शुरू नहीं हो पाया है। वजह, पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया अटकी हुई और शहरी निकाय क्षेत्रों में भी सर्वे के लिए आधे जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं हुए। कई जिले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में व्यस्तता का हवाला देकर सर्वे के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके चलते ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग की रिपोर्ट में देरी हो रही है।

हालांकि ओबीसी (राजनीतिक आरक्षण) आयोग ने आमजन से संवाद का संभागवार कार्यक्रम जारी कर दिया, जो सोमवार को शुरू होगा और 8 दिसंबर तक चलेगा।

सरकार तैयार पर आयोग स्तर पर हो रही है देरी

शहरी विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा बार-बार बयान दे रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही वार्डों के आरक्षण की लॉटरी जारी कर दी जाएगी, जिसका संदेश साफ है सरकार तो चुनाव के लिए तैयार है आयोग स्तर पर रिपोर्ट में देरी हो रही है।

इस बारे में पड़ताल की तो सामने आया कि पंचायतों के परिसीमन की अधिसूचना जारी नहीं होने से आयोग वहां ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराने में ही असमर्थ है। वजह साफ है सीमा तय हुए बिना सर्वे कहां का किया जाए।

उच्च अधिकारी आयोग का फोन तक नहीं उठाते

स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव के परिसीमन का कार्य पूरा कराने के लिए कोर्ट ने 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है और इसी दिन ओबीसी आयोग का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आयोग का अब तक का समय बजट, गाड़ी व सर्वे कार्य के लिए कर्मचारी जुटाने में की मांग में ही बीत गया।

इसके चलते आयोग राजनीतिक दलों से संवाद, रिपोर्ट के लिए डेटा जुटाने जैसे कार्य ही पूरे कर पाया है। कई बार तो स्थिति यह सामने आई कि आयोग प्रतिनिधियों तक का नोडल बनाए गए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों ने फोन भी नहीं उठाया।

एसआइआर में व्यस्तता का दिया हवाला

उधर, शहरी निकायों के परिसीमन की अधिसूचना तो जारी हो गई, लेकिन आयोग ने सर्वे के लिए जिलों से नोडल अधिकारियों की सूचना मांगी तो करीब 18 जिलों ने आयोग को कोई जवाब ही नहीं भेजा।

वहीं जिन 23 जिलों ने नोडल अधिकारी बना दिए, उनका आयोग ने प्रशिक्षण करवा दिया। इस बीच कुछ जिले कर्मचारियों की एसआइआर में व्यस्तता का तर्क देकर कर्मचारी उपलब्ध कराने में असमर्थता जता चुके।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य
बूंदी
Rajasthan pensioners Big News 31 December annual physical verification is mandatory

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 07:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में शहरी निकाय-पंचायत चुनाव की हाईकोर्ट ने तय की डेट, सवाल- कैसे होंगे चुनाव, राह में है ये रोड़े

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की 10 बीघा सरकारी जमीन से हटाया कब्जा; 155 जगहों पर चला बुलडोजर

jda-2
जयपुर

Jaipur News: जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा को फिर ठेंगा, दो महीने में 57 मोबाइल बरामद

जयपुर

जयपुर में मतदाता सूची तैयार कर रहे BLO ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पत्नी-बच्चे बेसुध

Jaipur News
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 4 जिले में आज शीतलहर का येलो अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Prediction Today Rajasthan these four districts cold wave yellow alert
जयपुर

Rajasthan: 63.85 लाख ‘गरीब जमींदार’ भी उठा रहे गरीबों के हक का मुफ्त का गेहूं, 6 लाख से ज्यादा किसानों के हटाए नाम

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.