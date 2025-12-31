Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

Thieves Vandalize Shivling: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित 55 साल पुराने शिव राधाकृष्ण मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर भगवान शिव की मूर्ति को खण्डित कर अपने साथ ले गए, मूर्ति पर चढ़ा चांदी का वर्क करीब सवा किलो वजन का था। वहीं, राधा-कृष्णजी की मूर्ति से चांदी का मुकुट, छत्र और बांसुरी चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया।