31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

Jaipur Shiv Radha Krishna Temple Theft: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित शिव राधाकृष्ण मंदिर में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात चोर शिवलिंग को खंडित कर चांदी के आभूषण साथ ले गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 31, 2025

Shiv-ji

फोटो: पत्रिका

Thieves Vandalize Shivling: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित 55 साल पुराने शिव राधाकृष्ण मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर भगवान शिव की मूर्ति को खण्डित कर अपने साथ ले गए, मूर्ति पर चढ़ा चांदी का वर्क करीब सवा किलो वजन का था। वहीं, राधा-कृष्णजी की मूर्ति से चांदी का मुकुट, छत्र और बांसुरी चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया।

पुलिस के अनुसार हाज्यावाला निवासी कमलेश शर्मा मुहाना आनन्दा सिटी रोड स्थित शिव राधाकृष्ण मंदिर में पुजारी हैं। मंगलवार सुबह पुजारी जब मंदिर पहुंचे, तब घटना का पता चला।

भक्तों ने रख दी ये मांग

शिवलिंग खण्डित होने और आभूषण गायब मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। भक्तों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की।

पुलिस ने मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मंदिर में इससे पहले भी तीन बार चोरी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। लोगों ने मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और रात्रि गश्त सख्त करने की भी मांग की है।

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर और श्री गोविंददेवजी मंदिर में भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था

नववर्ष 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग, नो-पार्किंग, डायवर्जन और बस संचालन को लेकर यातायात व्यवस्था की है।

ये भी पढ़ें

नए साल पर जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट: मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देवजी क्षेत्र में पार्किंग-डायवर्जन किए गए लागू
जयपुर
Traffic alert in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का Alert, जैसलमेर में बरसे बादल; जानें आपके शहर का हाल

Weather Forecast plummeting temperatures imd heavy rains warning
जयपुर

अमायरा आत्महत्या मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर गाज, मान्यता रद्द, जानें मौजूदा स्टूडेंट्स का क्या होगा?

Amyra-Death-Case-2
जयपुर

जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

Jaipur News
जयपुर

Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

Rajasthan Winter
जयपुर

राजस्थान में अब बिना छत के भी मिलेगी सोलर पैनल की सस्ती बिजली, नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश

solar panels
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.