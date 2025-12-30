जयपुर में नए साल पर आस्था का सैलाब: आराध्य देव 9 घंटे देंगे दर्शन, 17 घंटे होंगे मोतीडूंगरी गणेश जी के दर्शन, जानें टाइमिंग

बीते वर्ष उमड़ी भारी भीड़ के अनुभव से सबक लेते हुए इस बार मंदिर परिसर और मार्गों पर स्थायी लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। इससे भीड़ प्रबंधन में आसानी होगी और दर्शनार्थियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महंत शर्मा ने बताया कि नए साल के अवसर पर दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए सात अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं। जबकि मंदिर से बाहर निकलने के लिए आठ निकासी मार्ग निर्धारित किए गए हैं।