Brahma Temples : पुष्कर में ही नहीं देश में इन जगहों पर भी है ब्रह्मा मंदिर, इन 5 के बारे में जानिए

राजस्थान के बाड़मेर जिले के असोत्रा में ब्रह्मा का मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान में पुष्कर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर है जो आज भी पूर्ण रूप से जीवंत है। लगभग 1300 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में ब्रह्माजी की साक्षात् मूर्ति है। गर्भगृह में सफेद संगमरमर की ब्रह्माजी की चतुर्मुखी, पूर्णकाय (लगभग 4 फीट ऊंची) प्रतिमा विराजमान है, जिसके साथ मां गायत्री एवं मां सरस्वती की मूर्तियां भी हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहां विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में रोजाना 200 किलो से अधिक अनाज पक्षियों को खिलाया जाता है।