E-Lottery: आया बड़ा ऑफर, 6000 प्लॉट आवंटन के लिए तैयार, निवेशकों में जोरदार उत्साह

Industrial Plots in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के बाद उद्योगों को तेजी से जमीन उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6000 भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें से कई नए डवलप किए गए इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल हैं।