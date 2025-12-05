5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

E-Lottery: आया बड़ा ऑफर, 6000 प्लॉट आवंटन के लिए तैयार, निवेशकों में जोरदार उत्साह

Rising Rajasthan: राजस्थान में उद्योग लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए दिसंबर बड़ा अवसर लेकर आया है। रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसंबर से शुरू कर दिया है, जिसमें करीब 6000 औद्योगिक भूखंड सीधे आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। योजना पूरी तरह ऑनलाइन है और इसकी पारदर्शिता व तेज प्रक्रिया डिजिटल निवेशकों को खासा आकर्षित कर रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 05, 2025

RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount

फोटो पत्रिका

Industrial Plots in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के बाद उद्योगों को तेजी से जमीन उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6000 भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें से कई नए डवलप किए गए इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि समिट के दौरान हुए एमओयू जल्द जमीन पर उतरें और उद्योग इकाइयां बिना देरी शुरू हो सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई थी, जिसके तहत अब तक छह चरण पूरे हो चुके हैं और सातवें चरण के लिए निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है। आवेदन, ईएमडी जमा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आवंटन के बाद की सभी सेवाएं रीको पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एक भूखंड पर एक ही आवेदन होने पर सीधे आवंटन हो जाता है, जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के जरिए पारदर्शी तरीके से प्लॉट दिए जाते हैं।

अब तक इस योजना में 1070 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसकी कीमत 1877 करोड़ रुपये से अधिक है। इन निवेशकों के एमओयू के आधार पर करीब 15,274 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 30 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सातवें चरण में शामिल 108 औद्योगिक क्षेत्रों में 7 नए एरिया भी हैं—धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना जनरल जोन (ब्यावर) और केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर)। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है।

राइजिंग राजस्थान के तहत 19 नवंबर तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक 5 से 18 दिसंबर तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन व ईएमडी जमा कर सकते हैं। ई-लॉटरी 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार के अनुसार राज्य सरकार चाहती है कि उद्योग लगने की प्रक्रिया तेज हो, रोजगार बढ़े और निवेशक बिना किसी बाधा के अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें

Social Justice: राजस्थान में एससी/एसटी अत्याचार मामलों में बड़ी गिरावट, जानें कैसे
जयपुर
Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 03:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / E-Lottery: आया बड़ा ऑफर, 6000 प्लॉट आवंटन के लिए तैयार, निवेशकों में जोरदार उत्साह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

AI बेस्ड हाइपरलोकल एक्यूआई सिस्टम बताएगा प्रदूषण का सटीक हाल, राजस्थान में भी जरूरत

Photo: AI Generated
जयपुर

Brahma Temples : पुष्कर में ही नहीं देश में इन जगहों पर भी है ब्रह्मा मंदिर, इन 5 के बारे में जानिए

Brahma temples are not only found in Pushkar Rajasthan but also in other places across country know about these 5 temples
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 56 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (26 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 56 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Urban Governance: शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान को तैयार राज्य सरकार, 17–24 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

जयपुर

Live-in Relationship : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.