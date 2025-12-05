AI बेस्ड हाइपरलोकल एक्यूआई सिस्टम बताएगा प्रदूषण का सटीक हाल, राजस्थान में भी जरूरत

आईआईटी कानपुर का खास एआई मॉडल इन सेंसरों के डेटा को तुरंत एनालाइज करेगा और बताएगा कि प्रदूषण कहां से आ रहा है ट्रैफिक से, कंस्ट्रक्शन से, फैक्ट्री से या कचरा जलाने से। साथ ही 48 से 72 घंटे पहले ही अलर्ट दे देगा कि कब और कहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा। बीएमसी अधिकारियों का दावा है कि इस सिस्टम से टारगेटेड एक्शन जैसे लोकल वाटर स्प्रिंकलिंग, ट्रैफिक डायवर्शन और इंडस्ट्री पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार मुंबई का पीएम २.५ लेवल 20-30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात आम मुंबईकर अपने मोबाइल ऐप या वेब डैशबोर्ड पर लाइव देख सकेंगे कि उनकी गली का एक्यूआइ इस वक्त कितना है।