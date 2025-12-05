Jaipur: जयपुर शहर में फिर गरजेगा बुलडोजर, मुख्य सड़कों और बाजारों से हटाए जाएंगे अतिक्रमण

जयपुर। नगर निगम की सतर्कता शाखा ने हाल के दिनों में शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोती डूंगरी और आसपास के सभी बड़े इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोती डूंगरी मंदिर क्षेत्र के अलावा गांधी नगर स्टेशन, सांगानेर डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, नगर निगम रोड, सांगानेर, एनआरआई मार्ग, विद्याधर नगर, परशुराम सर्किल, लता सिनेमा और अग्रसेन सर्किल से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।