Jaipur: जयपुर शहर में फिर गरजेगा बुलडोजर, मुख्य सड़कों और बाजारों से हटाए जाएंगे अतिक्रमण

फाइल फोटो-पत्रिका
जयपुर। नगर निगम की सतर्कता शाखा ने हाल के दिनों में शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोती डूंगरी और आसपास के सभी बड़े इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोती डूंगरी मंदिर क्षेत्र के अलावा गांधी नगर स्टेशन, सांगानेर डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, नगर निगम रोड, सांगानेर, एनआरआई मार्ग, विद्याधर नगर, परशुराम सर्किल, लता सिनेमा और अग्रसेन सर्किल से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।
अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। यह जयपुर शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ जारी है। वाल्ड सिटी, स्टेच्यू सर्किल, सहकार मार्ग, जनपथ और बाइस गोदाम सहित 60 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान, टीम ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और बाजार की गलियों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इस दौरान बड़े स्तर पर सड़क पर अतिक्रमण के लिए रखे गए सामान को जब्त कर लिया गया। इन सामानों को नगर निगम के गोदाम में भेजा गया है।
सतर्कता शाखा की टीम ने अतिक्रमणकारियों पर 1.18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। निगम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहर की मुख्य सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण मुक्त रहें, जिससे सड़कें साफ रहें और लोगों को चलने में कोई परेशानी न हो। यह शहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
