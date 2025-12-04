JDA की बड़ी कार्रवाई, जयपुर की नई अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, मानसरोवर में 4 बिल्डिंगों को किया सीज

फोटो: पत्रिका
Illegal Encroachments Demolished: जयपुर में अवैध निर्माणों के खिलाफ JDA ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को मानसरोवर जोन और दिल्ली रोड क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को सील किया गया और कुछ को तो ध्वस्त भी कर दिया गया। यह कार्रवाई पहले से जारी नोटिसों के बाद की गई, क्योंकि निर्माणकर्ताओं ने निर्माण कार्य रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी।
नगर निगम के मानसरोवर जोन में जेडीए ने बुधवार को चार अवैध इमारतों को सील किया। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि 'इन इमारतों को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने काम जारी रखा। इस पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए इन चार व्यावसायिक इमारतों को 180 दिन के लिए सील कर दिया। यह इमारतें थड़ी मार्केट पर दो, रजत पथ पर एक और मध्यम मार्ग पर एक अवैध निर्माण थी।'
जेडीए ने बुधवार को दिल्ली रोड स्थित छापरवाडी में भी एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। इस कॉलोनी का निर्माण ग्रीन जोन में किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ था। यहां करीब 6 बीघा भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी-ग्रेवल सड़कों, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण किए जा रहे थे। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इन निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और अवैध कॉलोनी के विकास पर रोक लगा दी।
इसके अलावा, जेडीए ने जोन-पीआरएन-साउथ क्षेत्र के रीको कांटा कल्याणपुरा में के.एम. कॉलोनी की 40 फीट रोड की सीमा पर भी अतिक्रमण हटाया। यह अतिक्रमण इलाके के विकास में रुकावट डाल रहे थे, जिनको जेडीए ने पूरी तरह से हटा दिया।
