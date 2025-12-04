JDA की बड़ी कार्रवाई, जयपुर की नई अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, मानसरोवर में 4 बिल्डिंगों को किया सीज

नगर निगम के मानसरोवर जोन में जेडीए ने बुधवार को चार अवैध इमारतों को सील किया। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि 'इन इमारतों को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने काम जारी रखा। इस पर जेडीए ने कार्रवाई करते हुए इन चार व्यावसायिक इमारतों को 180 दिन के लिए सील कर दिया। यह इमारतें थड़ी मार्केट पर दो, रजत पथ पर एक और मध्यम मार्ग पर एक अवैध निर्माण थी।'