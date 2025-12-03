रीको की जमीन से हटाया अतिक्रमण, चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा

जानकारी अनुसार क्षेत्र की खरायता पंचायत में करीब एक दशक पूर्व मेज नदी के समीप औद्योगिक विकास के लिए रीको को जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में ठंडे में बस्ते में जाने से खाली पड़ी जमीन पर स्थानीय किसानों ने अतिक्रमण कर फसल करना शुरू कर दिया। कार्यवाहक तहसीलदार रामभरोस मीणा ने बताया कि ईआरसीपी परियोजना के लिए रीको को आवंटित जमीन में से लाखेरी उपखण्ड अधिकारी के आदेश से 15.67 हेक्टेयर भूमि आवप्ति के आदेश जारी किए गए, जिसके लिए वहां पर काबिज करीब एक दर्जन किसानों कई बार आदेश दिए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं छोडऩे की दशा में यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जो देर शाम तक जारी रही।