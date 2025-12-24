अस्पताल में क्यूआर कोड से मिलेगी रोगी परामर्श पर्ची, कतार से मिलेगी राहत

कापरेन. शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए आने वाले रोगियों को पर्ची काउंटर पर कतारों में खड़े होकर रोगी परामर्श पर्ची के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कई बार काफी समय लग जाता है। समस्या को देखते हुए अस्पताल में नवाचार कर क्यू आर कोड के जरिये बिना कतार में लगे पर्ची कटवाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे रोगियों को सुविधा मिलने, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।