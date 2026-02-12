Bundi: घर की दहलीज से कुछ दूर उजड़ गया सुहाग और छिन गए तीन बेटे, सड़क पर चिपके को देख रोऐ जा रही थी मां…

हादसे की सूचना मिलते ही डाबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीण दोषी चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन एक साथ चार अर्थियों के उठने के गम ने पूरे गांव को सुन्न कर दिया है। प्रशासन अब फरार ट्रेलर चालक की तलाश में दबिश दे रहा है, लेकिन उस मां के आंसुओं का हिसाब किसी के पास नहीं है, जिसकी गोद और सुहाग दोनों एक साथ उजड़ गए।