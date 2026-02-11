Bundi: बांध के ओवर फ्लो पानी को दुगारी में घुसने से रोकने के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार

पांच माह बाद भी नही ली सुध

दुगारी बांध की चादर का दुगारी में घुसा पानी से गांव की सडक़ों व पुलियाओं पर गहरे गड्ढों के घाव छोड़ गया। गांव में होकर बहे चादर के पानी से पुलियाएं टूटी पड़ी है तो सीसी सडक़ों के नामोनिशान तक मिट गए। रास्ते अवरुद्ध पड़े है। गांव में आज भी अटल सेवा केंद्र, दरवाजा के पास, शाह के बड़ के पास सीसी सडक़ पर गहरे गड्ढे पड़े है तो तेजाजी के चौक व चारभुजा मंदिर के पास की पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो रही है। राजीव सेवा केंद्र के बाहर तो चालीस फीट सीसी सडक़ ही बहकर चली गई। बाढ़ से गांव में बनी आपदा की स्थिति अब भी वैसी ही बनी हुई है, जिसकी पांच माह बाद भी किसी ने सुध नही ली। दुगारी पंचायत के प्रशासक रामलाल खींची ने बताया कि मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, आपदा राहत मंत्री, जिला कलक्टर को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अभी तक कहीं से भी कोई भी सुध नही ले रहा।