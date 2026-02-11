Bundi : जल स्तर बढऩे से अड़ीला में छलकी मुख्य नहर

जल स्तर बढऩे से मुख्य ब्रांच में क्षमता से अधिक जल प्रवाह हो रहा है जिसके चलते नहर कई जगहों पर छलक रही है। मुख्य नहर में ओवरफ्लो होने से पक्की होने के बावजूद अड़ीला में नहर का पानी छलक कर खेतों की ओर जाने वाले आम रास्ते मे भर गया है। जिससे किसानों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान शंकर लाल मीणा, नंद लाल, ओम प्रकाश, चेतन आदि ने बताया कि नहर में क्षमता से अधिक पानी की आवक हो रही है। वही पानी के साथ खरपतवार हरी कांजी बहकर आने से पानी का बहाव कम है।