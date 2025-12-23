पश्चिम की हवा हमेशा सूखा लाती है, वहां से आ रही संस्कृति भी ऐसा ही कर रही: कोठरी

उन्होंने कहा कि हमारे सामने आज जो समाज में महिलाओं के साथ हो रहा है। वह सम्मानजनक नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। पुरुष और स्त्री दो नहीं है। दिखते दो हैं, लेकिन अंदर आत्मा से एक ही है। रूप में स्त्री और पुरुष है। अकेले पुरुष व स्त्री कुछ नहीं कर सकते है। मां शरीर का निर्माण करती है। धरती पर देने वाली केवल मां है। एक बीज ही पेड़ बनता है। हर मां चाहती है कि उसका बच्चा पेड़ बने। कोई बीज अपने फल नहीं खाता और न ही उसे चिंता होती है कि उसका फल कौन खा रहा है।