Bundi: ‘सर मैं अभी पढ़ना चाहती हूं…’, DSP के पास कार्ड लेकर पहुंची नाबलिग लड़की तो लिया ये एक्शन, जबरदस्ती हो रही थी शादी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस उप अधीक्षक ने किशोरी के माता-पिता और अन्य परिजनों को कार्यालय में बुलाया। उन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी और समझाया कि 'नाबालिग की शादी कराना अपराध है।' साथ ही बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताया। पुलिस ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।