Bundi : मंडी में नहीं हुई नीलामी, किसान रहे परेशान

दोपहर बाद हुआ समझौता

मंडी मंडी में पड़े ङ्क्षजसों की नीलामी का कार्य नहीं होने के बाद में जिला प्रशासन ने पहल करते हुए समझौता कराया है। इसके मुताबिक पूर्व में किए गए समझौते के अनुसार मंडी से फैक्ट्री तक व्यापारियों के स्वयं के माल को उनके ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा ही पहुंचा जाएगा। हम्मालों व अन्य किसी के भी ट्रैक्टर ट्रॉली को किराए पर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही फैक्ट्री से गोदाम तक माल पहुंचाने के लिए ट्रकों को व्यापारियों को काम में लेना पड़ेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एक लाख का जुर्माना किया जाएगा।

क्रांति कुमार मीणा, मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी कुंवारती, बूंदी