Bundi : एक फीट ही खुदाई कराकर बिछा दी पाइप लाइन, एक मीटर की जानी थी

बस स्टैंड के प्रवेश द्वार व निकास द्वार, सुभाष कॉलोनी व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के सामने तो खुदाई एक फीट गहराई पर ही पाइप लाइन बिछा दी। जबकि इस मार्ग पर दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। गहराई इतनी कम है कि भारी वाहनों की आवाजाही से पाइप लाइन के टूटने का खतरा रहेगा। जलदाय विभाग की सहायक अभियन्ता जसोदा डिडवानिया ने शुक्रवार को कार्यालय के बाहर जिस स्थान पर पाइप लाइन डालने के लिए की गई खुदाई देखने पहुंची तो वहां पर खुदाई डेढ़ फीट भी नहीं मिली तो ठेकेदार को उस हिस्से में पाइप लाइन डालने से रोक दिया।