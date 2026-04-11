CM Hindoli Visit: हिण्डोली में CM भजनलाल शर्मा का दौरा आज, रामसागर झील का शिलान्यास और फुले जयंती सभा को करेंगे संबोधित

महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर ग्राम अमरतिया में दोपहर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए आयोजन से जुड़े माली समाज के लोगों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। फूलचंद सैनी ने बताया कि कलश यात्रा गांव में ठाकुर जी के मंदिर से शुरू होकर अमरतिया चौराहे पर पहुंचेगी, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थल पर भव्य झांकी सजाई जाएगी। यह झांकी महात्मा फुले के योगदान को दर्शाएगी और उनकी शिक्षा के महत्व को उजागर करेगी। ग्राम सिंघाड़ी से समाज बंधु बैंडबाजे के साथ जुलूस में शामिल होंगे। इस यात्रा में 501 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी और अपने श्रद्धा भाव से यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। यह आयोजन गांव के सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देगा और ग