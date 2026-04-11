Bundi : विधायक ने किया समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण, जून माह तक करें गेहूं की खरीद

साथ ही किसानों के हित मे काम करते हुए मापदंड में सरकार द्वारा मिली छूट के अनुसार अधिक से अधिक गेंहू की तुलाई करवाने के निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि गेंहू खरीद केंद्र पर खरीद की रफ्तार कम होने से प्रतिदिन की खरीद कम हो रही है। सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद तुलाई व खरीद की रफ्तार बढ़ गई है। वहीं सरकार से गेहूं की खरीद जून माह तक किए जाने की मांग की गई है, जिससे वंचित सभी किसानों का गेंहू की खरीद हो सके।इसके बाद विधायक ने मंडी में राजफैड द्वारा संचालित चना, सरसों खरीद केंद्र पर पहुच कर किसानों की समस्याएं सुनी।इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष डॉ पन्नालाल मीणा, ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष प्रहलाद गोचर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक बाकलीवाल, अमृत लाल गुर्जर, अरुण मीणा, मनोज शर्मा, रघुवीर मीणा, सुनील गौतम, जितेंद्र खींची, सोनू मीणा, दिनेश योगी, राम भरोस मीणा, श्याम बिहारी दुबे, वाजिद अली, सुरेश गुर्जर, नरेश मेघवाल, तोलाराम मीणा, रमेश मीणा भोजराज मीना आदि शामिल हैं।