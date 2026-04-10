Bundi : निमोद गांव के खेतों में पहुंची बाघिन, किसानों में दहशत

जानकारी के अनुसार बाघिन को सादेड़ा प्लांटेशन रास आ गया है। कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में बसेरा बना रखा था, जिसके बाद आरवीटीआर-01 बाघ की दस्तक से उसके साथ ही बाघिन इस जगह को छोडक़र आरवीटीआर की पहाडिय़ों में दोनों साथ डाबेटा की तरफ निकल गई थी। आठ दिन के लगभग पहाड़ी क्षेत्र में रही है। इसके बाद बाघिन फलास्थूनी के निकट प्लांटेशन-ए व प्लांटेशन-बी में होते हुए मरां घाट व फिर मुण्डली घाट होते हुए मेज नदी पार करके समेला वन चौकी के पास से सडक़ पार करके सादेड़ा प्लांटेशन में प्रवेश किया गया था। बुधवार को अभयारण्य की सीमा छोडक़र वन मंडल नैनवां की सीमा में सुबह लगभग पांच बजे प्रवेश कर गई थी।