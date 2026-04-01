बूंदी में झुल रही हाईटेंशन की चपेट में आया बाइक सवार, तीन घंटे चला ऑपरेशन, लगे 100 टांके

जानकारी के अनुसार लंका गेट निवासी जगदीश राठौर रोजाना की तरह अपने साथी के साथ बाइक पर नमाना स्थित अपने कार्यस्थल जा रहे थे, तभी धनावा गांव के आगे बढ़ते ही वो 11 हजार केवी की झुल रही लाइन की चपेट में आ गए। जबकि जगदीश ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गर्दन नहीं बचा पाया। अचानक हुए हादसे के बाद युवक का काफी मात्रा में खून बह गया। घटना में जगदीश राठौर के कान से लेकर श्वास नली तक का हिस्सा पूरी तरह कट गया।