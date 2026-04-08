Bundi : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मंडी में किया प्रदर्शन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गिरदावरी में खाता संख्या से पंजीयन का मिलान, गुणवत्ता, के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद होना चाहिए। गुणवत्ता निरीक्षक को खरी खोटी सुनाते हुए किसानों को परेशान नहीं करने और गेहूं की खरीद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बाद में कार्यकर्ता मंडी में राजफैड के चना व सरसों खरीद केंद्र पर पहुंचे। जहा किसानों ने खरीद को लेकर परेशानी बताई। कार्यकर्ताओं ने खरीद केंद्र प्रभारी राधेश्याम वर्मा, संवेदक देवराज को खरी खोटी सुनाते हुए चने खरीद में छनाई के नाम पर नापास करने के आरोप लगाते हुए किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया और बिना सफाई, छनाई के चने की खरीद की मांग की गई।