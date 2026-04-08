CM Bundi Visit: बूंदी पहुंचे CM भजनलाल, राम जल सेतु लिंक परियोजना का किया अवलोकन

Ram Jal Setu Link Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से व्यापक तैयारियां की गईं थी। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे।