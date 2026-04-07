Bundi Development: 109 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन, तालेड़ा में लगेगा सब्जी-दूध प्रोसेसिंग प्लांट, खुलेंगे रोजगार के द्वार

बिरला ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर अब मदर डेयरी (सफल) इस क्षेत्र के किसानों से 100 प्रतिशत मटर और भिंडी जैसी सब्जियां खरीदेगी। इसके लिए खरीद शुरू हो गई है। जल्द ही इस इलाके में मदर डेयरी द्वारा सब्जियों और दूध का बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा,जिससे किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण चावल निर्यात में आ रही परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि यह संकट भी जल्द टल जाएगा।