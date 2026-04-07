Bundi : समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र शुरू, किसानों को मिलेगी राहत

व्यवस्थापक देवकिशन सैनी ने बताया कि खरीद केंद्र के शुभारंभ पर संवेदक शैलेंद्र शर्मा द्वारा झरनिया की झोपडिय़ां गांव निवासी किसान भंवर लाल गुर्जर लटूर लाल गुर्जर का साफा पहनाकर स्वागत किया गया और उनके गेंहू की तुलाई कर खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। सरपंच राम लाल गुर्जर ने बताया कि रोटेदा में खरीद केंद्र शुरू नही होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसान खरीद केंद्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खरीद केंद्र पर आसपास के गांवो के किसानो द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। खरीद केंद्र के शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी।इस दौरान गिर्राज जांगिड़, नरेश बागड़ी, राम अवतार गोचर, ओमप्रकाश, मोहन लाल शर्मा, प्रेम शंकर गोचर आदि मौजूद रहे।