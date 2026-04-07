Bundi : रंगपुर से ही कर सकेंगे भगवान के दर्शन, देश-विदेश से आएंगे लोग – बिरला

उन्होंने कहा कि भगवान केशवराय जी और बीजासन माता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास के एक बड़े हब के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ’प्रसाद योजना’ के तहत प्रथम चरण में 21 करोड़ और द्वितीय चरण में 23 करोड़ सहित कुल 45 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर और चंबल के घाटों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चंबल के एक तरफ रंगपुर का घाट और दूसरी तरफ केशवराय भगवान का घाट होगा। रंगपुर से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यहां देश-विदेश से श्रद्धालु आएंगे। पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा ने कहा कि सडक़ों के निर्माण से क्षेत्र में विकास की राह मजबूत होगी साथ ही स्टेडियम से युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकेगी। पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, पूर्व प्रधान वीरेंद्र ङ्क्षसह हाडा, पदम नागर सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।