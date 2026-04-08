Bundi : मारपीट में घायल की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

बूंदी. रायथल थाना क्षेत्र के बंबोरी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट एक जने की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर विरोध में मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना भी दिया। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक निर्मला मृतक के परिजनों से समझाइश की। इस दौरान कोतवाली एवं रायथल थाने के जवान मोर्चरी के बाहर तैनात रहे।

जानकारी अनुसार बंबोरी गांव में 16 मार्च की रात हुई हिंसक झड़प में दुर्गालाल बैरवा (47) घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान 22 दिन बाद दम तोड़ दिया, पुलिस घटना को पहले ‘सामान्य चोट’ मानकर देख रही थी, ऐसे में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं अब मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। घटना में दुर्गालाल के अलावा उसकी पत्नी एवं भाई के साथ घायल हुए थे और उनका उपचार भी करवाया गया था। उस वक्त पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की गंभीर चोट सामने नहीं आई थी। मंगलवार को पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। इधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।