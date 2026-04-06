Bundi : कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश, जांचा चश्मा, कैंची से कटवाई टी शर्ट

लेटलतीफी पड़ी भारी

निर्धारित समय से पूर्व (एक घंटे पहले) परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को केेद्रों में प्रवेश देना था। कई अभ्यर्थी समय से पहुंचे, लेकिन कई केंद्रों में पांच मिनट की देरी अभ्यर्थियों पर भारी पड़ गई। ठीक 10 बजे परीक्षा केंद्रों में संचालन कर्ता ने गाइडलाइन के अनुसार समय सीमा समय समाप्त होने की घोषणा कर गेट बंद कर दिया। इसके बाद एक केंद्र में 10 बजकर 5 मिनट पर 6 अभ्यर्थी पहुंचे, उनको गाइडलाइन का हवाला देते हुए वापस लौटने के लिए कहा। वो मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनको केंद्र में तैनात पुलिसकर्मियों व अन्यों ने समझाइश यानि निर्धारित समय से देरी का कारण बताया। वहीं एक अभ्यर्थी को हेलमेट पहने परीक्षा केंद्र में पहुंचा।